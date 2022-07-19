Томичей приглашают посмотреть на «Краски лета» в Ботсаду ТГУ

Томский Обзор / Фото: 19 июля 2022 // Фото: tsu.ru

В Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета открылась выставка цветочно-декоративных растений «Краски лета». Здесь томичи смогут увидеть как традиционные цветочные культуры, так и малораспространенные декоративные многолетники. Экспозиция будет меняться каждую неделю.

Как уточняют в пресс-службе вуза, впервые в этом году в качестве экспонатов будут представлены лилии. Коллекционные фонды открытого грунта Сибирского ботанического сада включают более 140 видов и сортов этих цветов.

Выставка будет проходить по субботам и воскресеньям с 10:00 до 17:00 в оранжерейном комплексе. Посетить её можно на самостоятельных экскурсиях, которые проводятся без предварительной записи.

Стоимость билетов: взрослый — 300 рублей, льготный — 200 рублей.

Фото: tsu.ru

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».