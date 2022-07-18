NFT, парфюм для картин и постановка для беременных. В Томске прошла презентация Центра иммерсивного искусства «Особняк»

18 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Владимир Мокрышев

На прошедшей неделе в томском Центре иммерсивного искусства «Особняк» (ул. Белинского, 19) состоялась официальная презентация проекта. Директор «Особняка» Алена Шафер рассказала о перспективах центра.

Уже в ближайшее время его организаторы собираются запустить NFT-проект про деревянные дома Томска, начав с особняка С. В. Хомича, в котором и расположен Центр иммерсивного искусства. Деньги с продажи токенов вложат в реставрацию здания.

Центр работает в тестовом режиме уже неделю. За это время его успели посетить и томичи, и гости города из разных регионов страны. Алена Шафер рассказывает, что томская история вызывает интерес не только у туристов, но и у горожан. Экскурсии в «Особняке» проходят ежедневно и пользуются большим спросом. В планах создателей центра запустить их ночной вариант. Параллельно они занимаются изучением истории здания в архивах. Шафер рассказывает, что краеведу и экскурсоводу Центра Александру Власенко уже удалось найти ряд ранее неизвестных любопытных фактов, касающихся жизни первого владельца особняка.

По словам Алены, Центр также позволяет посмотреть на историю Томска и искусство с другой стороны. Она объясняет это тем, что «Особняк» — не музей в классическом понимании, а именно иммерсивный проект: «здесь можно потрогать, понюхать, попить кофе на балкончике или просто посидеть и посмотреть на картины».

Во время презентации гостям провели небольшую экскурсию по выставочным экспозициям. На одной рассказали про Елань — исторический район Томска и расположенные там деревянные дома. Проект «Аромат впечатлений» знакомит с ольфакторным искусством от парфюмера Елены Макаровой. Третья экспозиция — выставка известного фотохудожника Андрея Чежина «Хармсиада», подготовленная совместно с Сибирским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Также Алена Шафер отметила, что в центре готовятся театральные проекты, включая спектакль для беременных женщин. В августе состоится первый концерт с участием оперной певицы Елены Буровой. А в ближайшее время в «Особняке» заработает буфет от студии вкуса Loft и сувенирная лавка.

Организаторы проекта подчеркивают, что «Особняк» — это еще и площадка, где талантливые художники, авторы и актеры могут реализовывать свои идеи. «Я хочу, чтобы наш город развивался и все молодые художники оставались здесь. Для меня важно, что мы вместе транслируем новое искусство», — добавила Шафер.

Напомним, «Особняк» — это проект известного томского экспозиционера, режиссера и сценографа Алёны Шафер. Инвестором, учредителем и партнёром стал директор полиграфической компании «Танит» Алексей Пестин. Также запуску проекта помог томский бизнес: компании «Моя ванная», «Латат», семья заслуженного строителя России П. Фещенко и др.

Фото: Владимир Мокрышев

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