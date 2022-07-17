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Семь человек погибли при пожаре в селе в Томской области

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В ночном пожаре в селе Колбинка Молчановского района погибли семь человек — двое взрослых и пятеро детей, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Как сообщалось, пожар произошел в ночь на воскресенье, 17 июля. Сообщение о возгорании поступило в 00:18. Когда пожарные прибыли на место, строение полностью охватил огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось к половине седьмого утра. Площадь пожара составила 168 квадратных метров. При разборе завалов были найдены тела семи человек — двоих взрослых и пятерых детей.

«Первым тревогу поднял 16-летний мальчик — он ночевал не дома, а в соседнем строении: пытался спасти родных, бил окна и сильно порезался, ему удалось выжить. Еще один 19-летний член семьи живет отдельно в Молчаново», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает руководство областного департамента защиты населения и территории и прокуратуры. Начались обходы всех семей с детьми. Причины возгорания устанавливают пожарные-дознаватели и следователи-криминалисты. В связи с трагедией в Молчановском районе ввели режим повышенной готовности.

В пресс-службе регионального СУ СКР сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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