Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 28 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 18 человек. 11 заболевших госпитализированы. 2 заболевших скончались.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 132 922 случаев заболевания коронавирусом. 131 355 заболевших выздоровели. 865 скончались.



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