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В Томске до 15 июля ограничено движение по ул. Киевской

Дороги, Томские новости, ограничение движения перекрыли закрыли для движения Киевская В Томске до 15 июля ограничено движение по ул. Киевской

Сегодня, 15 июля, в Томске временно перекрыли ул. Киевскую на участке от пр. Кирова до ул. Карташова, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение продлится до полуночи 20 июля. Перекрытие связано с проведением аварийных работ по восстановлению горячего водоснабжения на участке тепломагистрали № 1.

Движение транспорта будет осуществляться в соответствии со временными знаками дорожного движения.

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