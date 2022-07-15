В Томске до 15 июля ограничено движение по ул. Киевской

15 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков/ из архива издания

Сегодня, 15 июля, в Томске временно перекрыли ул. Киевскую на участке от пр. Кирова до ул. Карташова, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение продлится до полуночи 20 июля. Перекрытие связано с проведением аварийных работ по восстановлению горячего водоснабжения на участке тепломагистрали № 1.



Движение транспорта будет осуществляться в соответствии со временными знаками дорожного движения.



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