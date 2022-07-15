В Томске открылась выставка художницы с синдромом Дауна

15 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Томский художественный музей

В Томском областном художественном музее 13 июля открылась выставка работ Ксении Зуевой «Встречи в туманных землях». В экспозицию вошло более 50 работ, выполненных акварелью, пастелью, гуашью, карандашом, сообщают организаторы.

Готические сюжеты на картинах Ксении соседствуют с пейзажами родного для автора села Тимирязевского. Художница рисует литературных и кинематографических персонажей, а также автопортреты в историческом костюме, портреты и натюрморты.

«Сильные стороны Ксении Зуевой как художника — нестандартный подход к работе и умение сочетать цвета. У нее хорошо развита фантазия, поэтому на выставке присутствуют абстрактные рисунки. Кроме изобразительного искусства, Ксения реализует себя в литературе: пишет стихи и прозу. Эта грань личности автора также отражена в экспозиции», — говорится в сообщении.

Выставка работает до 21 августа по адресу: пер. Нахановича, 3. Стоимость посещения: 50 — 100 рублей.

Ксения Зуева — томская художница с синдромом Дауна, родилась в 1979 году. Окончила две художественные школы, имеет сертификат об отличной сдаче экзамена по истории искусств. После окончания ДХШ №1 Ксения три года ходила на курсы рисования к Людмиле Нефединой, посещала дополнительные занятия в «Арт-классе», курсы портрета, училась рисовать маслом в ДХШ №2, также занималась в мастерской томской художницы Людмилы Казачек. Подробнее о том, как живет томская художница с синдромом Дауна, можно почитать в нашем материале.

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