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Томичей приглашают на благотворительную выставку котят и щенков Воскресенской горе

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В субботу, 16 июля, в Томске на Воскресенской горе пройдет благотворительная ярмарка-раздача животных, в рамках которой томичи могут выбрать себе котенка или щенка, сообщают организаторы.

На мероприятии, организованном приютом «Мягкие лапки», можно будет купить картины, пластинки и книги. Все средства, вырученные с продажи, пойдут на приобретение кормов и медицинское обслуживание животных. Все желающие также могут принести корм или другие вкусняшки питомцам томских приютов.

Гостей мероприятия также ждет развлекательная программа. В рамках ярмарки пройдут показательные выступления томского спортивного казачьего клуба, мастер-класс по созданию авторских украшений от художницы Любови Покалюхиной и чтение стихов от Ярославы Двадненко, руководителя сельскохозяйственного отряда «Артемида» ТГАСУ.

Посетители, желающие забрать животное, должны принести с собой паспорт и переноску. Организаторы оформят договор. Кроме того, для новых хозяев приготовлены скидки на стерилизацию от благотворительного фонда «Ирма».

«Томичи, приютившие животное, должны будут сделать фотоотчет из дома и сообщить о состоянии пушистика. Если он не приживется, то мы заберем его обратно», — рассказала один из организаторов выставки Лариса Прохорова.

Ярмарка будет работать с 12.00 до 18.00 на Воскресенской горе по адресу: ул. Бакунина, 3. В случае дождя животных переместят в комфортное помещение внутри Музея истории Томска.

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