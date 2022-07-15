Следственные действия проходят в Томской ДСК по делу о строительстве корпуса онкодиспансера

15 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сотрудники СКР проводят следственные действия в здании ОАО «Томская домостроительная компания» (ТДСК), сообщает агентство «Интерфаксу» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В здании „Томской домостроительной компании“ (ТДСК) проводятся следственные действия в рамках расследуемого уголовного дела, которое связано со строительством хирургического корпуса онкодиспансера», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, в 2019 году ЗАО «Строительное управление ТДСК» (входит в ТДСК) выиграло аукцион на строительство хирургического корпуса томского онкологического центра. Изначально стоимость строительных работ составляла почти 1,3 млрд рублей.

Ввод объекта был запланирован на 2021 год, однако позже сроки неоднократно переносились. В частности, на темпы работ влияли новые технические решения, коронавирусные ограничения и рост цен на стройматериалы. В июле 2022 года стало известно, что срок ввода корпуса перенесен на конец года.

Из федерального бюджета на строительство и оборудование корпуса вместе с поликлиникой направлено 2 млрд 868 млн рублей. По словам и.о. заместителя губернатора Дмитрия Ассонова, общая стоимость строительства вместе с оборудованием составляет почти 4 млрд рублей.

В начале июля 2022 года стало известно, что следственные органы возбудили уголовные дела о мошенничестве и халатности со стороны чиновников при строительстве хирургического корпуса онкодиспансера в Томске

Общая площадь корпуса составит 18 тыс. кв. м. В здании также будет размещаться поликлиника на 200 посещений за смену.

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