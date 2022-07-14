В Томской области проверят систему экстренного оповещения

Томский Обзор / Фото: 14 июля 2022 // Фото: tomsk.gov.ru

В среду, 20 июля, в Томской области пройдет 15-минутная техническая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения с перехватом трансляции теле- и радиоканалов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Тестовый запуск электросирен, акустических систем и громкоговорителей начнется в 10.30 утра. В течение 15 минут оборудование проверят сначала в Томске, затем в других муниципалитетах области.

В это же время состоится тестовый перехват трансляции теле- и радиоканалов первого цифрового мультиплекса: эфир Первого канала, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятого канала, Россия-К, Россия-24, Карусель, ОРТ, ТВ Центра, а также Радио России, Маяк и Вести ФМ заместят текстовым сообщением «Техническая проверка».

В сообщении уточняется, что спустя час тесты начнутся на сетях мобильной связи: с 11.30 абоненты Мегафона, МТС, Ростелекома и некоторых других сотовых операторов получат СМС-рассылку о проверке связи.

«Такая проверка оповещения — плановая работа, которая проводится минимум раз в год. Периодически некоторые элементы централизованной системы мы используем локально в случае угрозы природных или техногенных ЧС, например, в сезон паводка или лесных пожаров», — сообщил заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Областная комиссия по ЧС призывает жителей региона соблюдать спокойствие, услышав звуки учебного сигнала, и действовать согласно транслируемым инструкциям.

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