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В Томске открывается мини-выставка «Летом на даче!»

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Сегодня, 14 июля, в Музее истории Томска открывается новая мини-выставка «Летом на даче!», посвященная культурному феномену дачного отдыха в России.

Как сообщается в официальной группе музея во ВКонтакте, выставка предлагает взглянуть на дачный мир города Томска в разные исторические периоды.

«Мы постарались создать образы дач за счёт ключевых предметов, определявших загородный быт человека в каждом из периодов. Из дореволюционных экспонатов самые интересные — это таз для варенья, самовар, детская игрушка лошадка. В советском периоде представлены классические банки для заготовок и все сопутствующие к ним сельскохозяйственные предметы. Современный период отражен в мангале и пляжно-дачном кресле», — рассказала старший научный сотрудник музея Дина Козлова.

Экспозиция дополнена фотографиями дачного отдыха из личных архивов томичей. Большую часть снимков предоставил музею Павел Рачковский.

По словам Дины Козловой, организаторы выставки хотят через предметы-символы показать, что дача всегда занимала важное место в жизни людей.

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