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В Томске мужчина обиделся на жену и поджег её квартиру

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Полицейские задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге дома по ул. Чепалова в Томске, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, мужчина затаил обиду на жену в связи с бракоразводным процессом. После распития спиртных напитков злоумышленник поджог крыльцо и крышу дома жены, а затем скрылся с места преступления.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание, но огонь частично уничтожил жилое здание. Причиненный мужчиной ущерб оценивается в 2 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 УК РФ. Злоумышленник задержан.

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