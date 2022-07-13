Передовая школа томского политеха с 2023 года начнет готовить инженеров для энергокомплекса России

13 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Ученый совет Томского политехнического университета (ТПУ) единогласно проголосовал за создание на базе вуза передовой инженерной школы «Интеллектуальные энергетические системы» (ПИШ ИнЭС), сообщает агентство «Интерфак-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента с заседания совета.

Ранее ТПУ стал победителем конкурса федеральной программы по созданию ПИШ. Передовая инженерная школа «Интеллектуальные энергетические системы» будет формироваться как структурное подразделение внутри университета. Индустриальными партнерами ПИШ ТПУ выступили «Росатом», «Газпромнефть», «Роснефть», «СО ЕЭС» и другие предприятия энергетического комплекса России.

Как сообщил руководитель ПИШ ИнЭС, представитель «Росатома» по международным и научно-техническим проектам Вячеслав Першуков, в первую очередь цель ПИШ — подготовка кадров для атомной энергетики, электроэнергетики и нефтегазовой отрасли, в том числе для проекта «Прорыв» (проект «Росатома», который включает строительство на базе АО «СХК» в Северске опытного демонстрационного энергетического комплекса с реактором «БРЕСТ-300» — прим.ред.).

«Проект „Прорыв“ — принципиальная вещь, так как вся методическая база, которая подготовлена для огромного кластера ВВЭР наших реакторов, мало подходит для специфики быстрых реакторов», — сказал Першиков, отметив, что пришло время готовить энергетиков на базе ПИШ ТПУ.

По его словам, создание ПИШ ИнЭС позволит сократить негативное время адаптации выпускников вуза на производствах, которое сейчас занимает 1,5-2 года.

«Чем больше мы будем готовить специалистов, которые будут востребованы на промышленных площадках, тем интенсивнее будет развиваться и научные заказы, а также безопаснее, эффективнее и экономичнее будет развиваться само производство», — добавил Першиков.

Согласно презентации к докладу, на 2022 год запланирован запуск научных проектов и программы переподготовки кадров и преподавателей. В 2023 году ТПУ запустит магистерскую программу и откроет два образовательных пространства на базе индустриальных партнеров.

Как сообщил и.о ректора ТПУ Дмитрий Седнев, образовательные программы ПИШ ИнЭС преимущественно будут направлены на IT-сферу. ТПУ также будет заниматься повышением квалификации кадров предприятий, при этом будет поддерживаться постоянное проектное взаимодействие между партнерами ПИШ и вузом.

«Мы начнем с одной базовой программы на 20 человек, но потом это будет расширяться до пакета из четырех программ, параллельно с этим мы ставим для себя важную задачу — переподготовка персонала», — отметил Седнев.

И.о ректора добавил, что в рамках подготовки кадров для проекта «Прорыв» к образовательному процессу и научной деятельности будут привлекаться действующие работники «Прорыва». «Мы понимаем, что с точки зрения подготовки кадров процесс ресурсоемкий. Нам необходимо его наполнять. Кто это может сделать в Томской области, как не ТПУ», — сказал Седнев.

Томский политехнический университет основан в 1896 году, является первым в Сибири техническим вузом. В Национальном рейтинге университетов 2022 года, подготовленном Международной информационной группой «Интерфакс», ТПУ занимает 11 место.

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