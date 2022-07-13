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Телефон в ботинке пытались передать на территорию томской колонии

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В Томске сотрудники Исправительной колонии №3 изъяли из запрещенный предметы из обуви, которую пытались передать заключенному, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Накануне, 12 июля, оперативники ИК-3 задержали 44-летнюю женщину в комнате приема передач. Она пыталась отправить посылку осужденному за кражу.

«В раскрытой посылке среди пряников и конфет лежали туфли с подозрительно толстой подошвой. Под стелькой был обнаружен тайник с запрещенными предметами: сотовым телефоном, зарядным устройством и сим-картой», — говорится в сообщении.

По словам женщины, она не знала ни о незаконном вложении, ни адресата, а передать посылку со «сладостями» попросили родственники осужденного. И она согласилась из солидарности, ее сын тоже сейчас содержится в этой же колонии.

Теперь женщине придется отвечать в Мировом суде. В ее действиях усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.12 КоАП РФ.

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