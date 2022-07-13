В Томской области открылся музей памяти Виля Липатова

13 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В селе Тогур Колпашевского района открылся музей имени Виля Липатова. Музейная экспозиция, посвященная автору Анискина, стала первой не только в Томской области, но и во всей России.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, открытие нового пространства было приурочено к фестивалю «И это всё о нас», который проводился в честь 95-й годовщины Виля Липатова.

Детские и юношеские годы знаменитого писателя прошли как раз в селе Тогур. По словам создателей экспозиции, главная миссия экспозиции — сохранить наследие Виля Липатова, способствовать просветительской деятельности, связанной с его именем, а также дать возможность широкому кругу людей приобщиться к творчеству автора.

Гости музея смогут посмотреть рукописи со следами авторской правки, прижизненные издания, уникальные фотографии, трубку, письменные принадлежности, записные книжки и ежедневник, который писатель скрупулезно вел всю жизнь.

«В музее есть стационарная пишущая машинка, на которой напечатан роман „Игорь Саввович“, книги Липатова на немецком, польском и болгарском языках (его произведения переведены на большинство самых распространенных языков мира) и авторские куклы, изготовленные дочерью писателя Татьяной. Все экспонаты предоставлены Марком Садовичем — двоюродным братом Виля Липатова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект музейной экспозиции получил грант Президентского фонда культурных инициатив.

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