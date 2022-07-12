Томичей приглашают на экскурсии в «Особняк»

12 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томичей приглашают на лекции и экскурсии в центр иммерсивного искусства «Особняк», сообщила «Томскому Обзору» директор нового пространства Алёна Шафер.

Так, 16 и 17 июля в библиотеке «Особняка» пройдут «Беседеумы». Томичам предлагают поговорить о Тургеневе с популяризатором классической литературы Ксенией Баталовой и обсудить «Куда девался секс в СССР?» с историком и писателем Сергеем Мальцевым.

«Беседеум — это умные беседы или беседы с умным человеком, разговоры по душам и о душе за чашечкой чая или кофе», — поясняется на сайте центра.

Кроме того, «Особняк» проводит экскурсии как по своему пространству, так и по другим объектам деревянного зодчества Томска. Маршрут проходит по улицам Кирова, Красноармейская, Герцена, Белинского.

Также с 10 июля по 10 августа «Особняк» проводит конкурс для детей.

«Мы объявили конкурс детского рисунка на тему нашего Особняка. Это может быть наше здание или идеи с названием „Особняк“. Три лучшие работы будут реализованы в виде сувенирной продукции: блокнотов, кружек, футболок и т.д. Победители получат призы: сувениры, билеты в „Особняк“ для всей семьи и сладкие подарки. В конкурсе могут участвовать дети от 3 до 10 лет», — рассказала Алена Шафер.

Напомним, что «Особняк» находится в доме архитектора С.В. Хомича по ул. Белинского, 19, также известного как «Изумрудный дом». Это проект известного томского экспозиционера, режиссера и сценографа Алёны Шафер. Инвестором, учредителем и партнёром стал директор полиграфической компании «Танит» Алексей Пестин. По словам создателей нового пространства, «Особняк» — первый иммерсивный центр в стране.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».