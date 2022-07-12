Цены в Томской области в июне снизились на 0,5%, с начала года выросли на 12,2%

12 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Потребительские цены в Томской области в июне снизились на 0,5%, с начала 2022 года инфляция составила 12,2%, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные Томскстата.

Так, цены на продовольственные товары в регионе в прошедшем месяце снизились в среднем на 0,5%. Больше всего подешевели свежие помидоры (на 29,7%), белокочанная капуста (на 25,8%), свежие огурцы (на 20,6%) и груши (на 17,4%). При этом подорожал картофель (на 15,7%), газированные напитки (на 12,6%), овсяные хлопья «Геркулес» (на 9,3%).

Непродовольственные товары в июне в среднем в регионе подешевели на 0,8%. Больше всего снизились цены на электроутюг с терморегулятором (на 12,1%), коляску для новорожденного (на 10%), мягкие игрушки (на 9,6%), металлочерепицу (на 9,3%). При этом увеличилась стоимость перекиси водорода 3% (на 16,9%), экстракта валерианы (на 13,9%), одноразовые бритвенные станки (на 8,1%).

Цены на услуги в июне в Томской области в среднем выросли на 0,1%. Так, увеличилась стоимость проезда в плацкартном и купейном вагонах скорого нефирменного поезда Томск — Москва (на 32,3% и 17,3% соответственно), поездки в такси (на 16,1%). В то же время снизились цены на экскурсионные туры по России (на 10,8%).

Власти Томской области по итогам 2022 года прогнозируют инфляцию на уровне 17,9%.

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