18+
18+

Пожарные спасли двух человек из горящего дома в Томске

Происшествия, Томские новости, пожар горит огонь сводка происшествий жесть Томска возгорание Пожарные спасли двух человек из горящего дома в Томске

Накануне, 11 июля, в Томске загорелся 5-этажный кирпичный дом по ул. Карташова, 37, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 15.48. К приезду пожарных с балкона одной из квартир на третьем этаже шел дым. Огнеборцы с помощью спасустройств эвакуировали с 5 этажа 2 человек, в том числе и одного ребенка.

Возгорание удалось ликвидировать к 16.11. В результате в кухне частично обгорела холодильная камера, вещная обстановка, закоптились стены. Общая площадь пожара составила 2 кв. метра.

Причина возгорания устанавливается.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В воскресенье в Томске ограничат движение участке трассы Томск — Каргала — Колпашево

21 июня 2022
Томские новости

Менее 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

20 июня 2022
Томские новости

Девочка попала под колеса иномарки в центре Томска

23 июня 2022
Томские новости

Томские гиревики привезли две медали с чемпионата России

17 июня 2022
Томские новости

Томичей приглашают на балет

15 июня 2022
Томские новости

В Томске врачи вернули пациенту зрение, пересадив нерв с ноги

11 июля 2022
Томские новости

Директора томской фирмы приговорили к 5 годам колонии и штрафу за взятку чиновнику

4 июля 2022
Томские новости

Томичей приглашают на благотворительную выставку котят и щенков Воскресенской горе

1 июля 2022
Томские новости

Городошная площадка высокого качества появится в Таре благодаря грантовой поддержке «Газпромнефть-Востока»

24 июня 2022
Комментарии для сайта Cackle