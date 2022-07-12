Пожарные спасли двух человек из горящего дома в Томске

12 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян, из архива издания

Накануне, 11 июля, в Томске загорелся 5-этажный кирпичный дом по ул. Карташова, 37, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 15.48. К приезду пожарных с балкона одной из квартир на третьем этаже шел дым. Огнеборцы с помощью спасустройств эвакуировали с 5 этажа 2 человек, в том числе и одного ребенка.

Возгорание удалось ликвидировать к 16.11. В результате в кухне частично обгорела холодильная камера, вещная обстановка, закоптились стены. Общая площадь пожара составила 2 кв. метра.

Причина возгорания устанавливается.

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