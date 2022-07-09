Менее 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Томский Обзор / Фото: 9 июля 2022 // Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 26 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 55 человек. 21 заболевших госпитализированы.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 132 704 случаев заболевания коронавирусом. 131 123 заболевших выздоровели. 861 скончался.



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