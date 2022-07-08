18+
18+

В выходные в Томске перекроют движение по пр. Кирова

Дороги, Томские новости, ограничение ремонт дороги восстановление тепло жкх отопление В выходные в Томске перекроют движение по пр. Кирова

Завтра, 9 июля, в Томске перекроют движение по пр. Кирова, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение продлится с 8.00 субботы, 9 июля, до 5.00 понедельника, 11 июля, и затронет участок пр. Кирова от ул. Елизаровых до пл. Кирова.

Ограничение связано с работами по устранению дефекта на участке тепломагистрали №4, расположенном под трамвайными путями на пр.Кирова.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Досрочные выборы губернатора Томской области пройдут 11 сентября

9 июня 2022
Томские новости

Режим повышенной готовности из-за угрозы лесных пожаров снят в Томской области

20 июня 2022
Томские новости

Транспортная прокуратура проверяет задержку 6 рейсов из томского аэропорта

20 июня 2022
Томские новости

Томские волейболистки стали вторыми на всероссийских соревнованиях

20 июня 2022
Томские новости

Менее 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

20 июня 2022
Томские новости

«Вместе в цифровое будущее»: «Ростелеком» в Томске наградил участников конкурса журналистов и блогеров

10 июня 2022
Томские новости

В «Газпромнефть-Востоке» определили лучших в своих профессиях

4 июля 2022
Томские новости

Томские волонтеры покрасили «Особняк»

17 июня 2022
Томские новости

Томичей приглашают на спектакль о страхах

20 июня 2022
Комментарии для сайта Cackle