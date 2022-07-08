В выходные в Томске перекроют движение по пр. Кирова

8 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина, из архива издания

Завтра, 9 июля, в Томске перекроют движение по пр. Кирова, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение продлится с 8.00 субботы, 9 июля, до 5.00 понедельника, 11 июля, и затронет участок пр. Кирова от ул. Елизаровых до пл. Кирова.

Ограничение связано с работами по устранению дефекта на участке тепломагистрали №4, расположенном под трамвайными путями на пр.Кирова.

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