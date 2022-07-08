Волонтеров со всей страны приглашают в Томск для работы с исторической архитектурой

8 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Нейзлер

С 15 июля по 15 сентября в Томске пройдёт волонтерский кампус «Том Сойер Феста». Волонтёры со всей России будут приводить в порядок старинные дома и перенимать опыт работы организации «Том Сойер Фест Томск». Подобные мероприятия также пройдут в Самаре и Мурманске.



«Сейчас в Сибири нет больших волонтёрских объединений, кроме нас. Нам неоднократно поступали заявки из других регионов о том, чтобы приехать и перенять мастерство, опыт работы с волонтерами, спонсорами и СМИ. Поэтому мы решили провести волонтерский кампус и в Томске. Участники из других регионов смогут познакомиться с историческим наследием города и перенять знания, которые есть у нас», — рассказывает координатор томского фестиваля Светлана Савина.



По её словам, силами волонтёров планируется привести в порядок дома по улицам Белинского 17а, Никитина 15, Шишкова 17. Помимо работы для них подготовлены лекции, экскурсии по городу и другие мероприятия. Организаторы принимают заявки на участие в кампусе со всей России. Уже есть желающие из Самары, Новосибирска, Красноярска, Костромы и даже Вьетнама.



«На объектах волонтёры будут очищать дома от старой краски, грунтовать и окрашивать. Также планируем восстанавливать наличники, недостающие детали декора и создавать новые на месте утраченных», — отмечает Светлана Савина.

Записаться может любой желающий от 18 лет, несовершеннолетние участники — только в сопровождении взрослых. Количество мест ограничено, после заполнения заявки организаторы свяжутся с претендентом. Фестиваль берет на себя расходы на проживание и питание в течение двух дней. Волонтёр может выбрать удобные для себя дни. Заполнить заявку можно по ссылке.

Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов.

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