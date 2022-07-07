В Томске установили светофор на выезде из Зеленых горок

В Томске на выезде из Зеленых горок установили светофор. Это было сделано после обращения жителей о затрудненном выезде из этого микрорайона в утренние и вечерние часы.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, специалисты департамента дорожного деятельности изучили транспортный поток, проанализировали частотность аварий на этом участке. Предполагается, что установка светофора на этом перекрестке повысит безопасность дорожного движения.

Сотрудники полностью завершили работы по установке светофора, осталось отрегулировать вопросы подключения.

«Сложность заключается в разных моделях — новый светофор более современный, он светодиодный и имеет возможность автоматического регулирования для работы в разных режимах. Кроме того, старый светофор по улице Клюева находится в ведении специалистов из области», — отметил начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Николай Глебович.

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