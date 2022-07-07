Юбилейный фестиваль «CON.Версия» пройдет в Томске в очном формате

Томский Обзор / Фото: 7 июля 2022 // Фото: vk.com/conversia

Десятый гик-конвент «CON.Версия» пройдет в очном формате после двухлетнего перерыва. Фестиваль для поклонников сериалов, литературы, комиксов, аниме, видеоигр и других видов массового искусства развернется в Центре культуры Томского государственного университета 20 и 21 августа, рассказала «Томскому обзору» организатор мероприятия Анна Попова.

По ее словам, одним из новых конкурсов станет «Гостевое дефиле», в нем сможет принять участие любой, кто придет на фестиваль в костюме. Предварительная регистрация на конкурс дефиле не требуется.

«Гостевое дефиле — это хороший шанс попробовать себя впервые на сцене и дать старт карьере косплеера. К тому же мы решили выделить номинации европейских фандомов и азиатских. Это сделано для того, чтобы оценивать костюмы более равнозначно. Согласитесь, трудно сравнивать броню Железного человека и косплей на японскую школьницу по одним критериям», — поясняет Анна Попова.

Организаторы рассказали, что планируется конкурс крафта, где в формате выставки будут представлены работы, сделанные своими руками. Например, атрибуты костюмов, реплики оружия, артефактов из игр, книг, фильмов, сериалов.

«У нас будет конкурс научно-популярных выступлений. Мы приглашаем всех, кто работает в науке, или занимается какими-то исследованиями, или просто может рассказать что-то в тематике научпопа провести лекцию у нас на конвенте. Это может быть рассмотрение какой-нибудь актуальной темы исследований в контексте популярной культуры — например: «Какие супергерои связаны с экологией и как?» или «Могли бы в реальности существовать сверхсветовые космические корабли?», — добавила Анна Попова.

На данный момент на участие в фестивале уже подано более 160 заявок. Кроме того, организаторы добавили, что всегда рады сотрудничеству и просто помощи заинтересованных людей для того, чтобы внести свой вклад и «сделать что-то руками». Следить за новостями фестиваля можно в группе ВКонтакте.

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