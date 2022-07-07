Томский тяжеатлет стал вторым на чемпионате России

Томский Обзор / Фото: 7 июля 2022 // Фото: depms.ru

Спортсмен из Томской области Денис Исаков стал серебряным призером чемпионата России по тяжелой атлетике, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Турнир проходил в Хабаровске и собрал представителей 68 регионов РФ, а также Беларуси. Томскую область представляют 5 спортсменов. Один из них, Денис Исаков, выступал в весовой категории 67 кг. Томский спортсмен поднял 153 кг в толчке и занял в этой дисциплине 2-е место, уступив победителю лишь 1 килограмм. В рывке Денис также поднял 123 кг, показав в этой дисциплине 6-й результат. В сумме двоеборья наш тяжелоатлет занял 5-е место.

Ранее другой томский тяжелоатлет Исмаил Гаджибеков стал вторым в двоеборье.

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