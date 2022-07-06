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Томский тяжелоатлет успешно выступил на Открытом чемпионате России

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Томский тяжелоатлет Исмаил Гаджибеков выиграл медали Открытого чемпионата России по тяжелой атлетике, который проходит в Хабаровске.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в состязаниях принимают участие спортсмены из 68 регионов России, а также тяжелоатлеты из Беларуси. Томскую область представляют 5 человек.

На сегодняшний день Исмаил Гаджибеков, воспитанник Томской областной спортивной школы олимпийского резерва, выступавший в весовой категории 55 килограммов, поднял 126 килограммов в толчке и оказался на вершине пьедестала. Также Исмаил поднял 96 килограммов в рывке и выиграл бронзовую медаль. Набранные в сумме 222 килограмма позволили спортсмену взять "серебро" в двоеборье.

В следующие соревновательные дни в борьбу за победу вступят Денис Исаков, Александр Егоров, Дмитрий Стрига и Антон Табачников.

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