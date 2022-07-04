Томичей приглашают поговорить о беспросветной хтони русской провинции

Томский Обзор / Фото: 7 июля 2022 // Фото: vk.com/dogma_80

В воскресенье, 10 июля, в независимом книжном магазине «Догма 80» пройдет встреча с томским филологом и литературным критиком Анной Семеновой. Темой беседы станет «Русская провинция: беспросветная хтонь или источник вдохновения?», сообщают организаторы.

На встрече Анна поговорит о том, откуда появились стереотипные представления о провинции, насколько они правдивы и как жителям российских регионов с ними взаимодействовать.

«Русская провинция давно стала мифом и даже мемом. Она нищая, убогая, нелепая и смешная. Она отстаёт от Москвы, постоянно оглядывается на столицу и притворяется. Здесь спиваются, прозябают и умирают. Но в то же время именно провинция и есть Россия, её истинное лицо и даже душа… Можно долго перечислять стереотипы, которыми обросла провинция. Более любопытно проследить, откуда эти представления появились. Об этом я пишу диссертацию, об этом хочу поговорить на встрече в „Догме“», — рассказывает Анна Семенова.

Встреча стартует в 14.00 по адресу: пр. Ленина 85а, этаж 2, офис 4. Стоимость посещений — 100 рублей, обязательна регистрация по ссылке.

Анна Семеновская — филолог, литературный критик, аспирантка Филологического факультета Томского государственного университета. Участвовала во Всесибирском совещании литературных критиков журнала «Сибирские огни» и форуме молодых писателей (семинары журналов «Вопросы литературы», «Знамя»). Училась в «Школе культурной журналистики» у Г. Юзефович, Л. Рубинштейна, Д. Годер и др. Редактор в школе литературного мастерства «GetpublishEd».



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