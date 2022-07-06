Музей, посвященный автору Анискина появится в Томской области

Томский Обзор / Фото: 6 июля 2022 // Фото: tomsk.gov.ru

На этой неделе, 8–10 июля, в Томской области пройдет фестиваль, посвященный 95-летию со дня рождения Виля Липатова. В его рамках состоится открытие музейной экспозиции, посвященной жизни и творчеству писателя, чьи детские и юношеские годы связаны с Колпашевским районом.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, музей откроется в Тогурском доме культуры 8 июля в 12.00. Здесь можно будет увидеть фото, документы, рукописи, прижизненные издания, личные вещи и авторские куклы, изготовленные руками дочери писателя Татьяны Липатовой. Экспонаты предоставлены родственниками писателя.

Гостей фестиваля ждет общение с известными томскими писателями, а также книжные выставки, посвященные томскому краю и его жителям. В течение трех фестивальных дней в кинотеатре Колпашевского городского дома культуры состоится бесплатный показ художественных кинофильмов, снятых по произведениям писателя-земляка.

9 июля в 12 часов в ДК «Лесопильщик» пройдут Липатовские чтения, участники которого поговорят о значении писателя в истории родного края и его вкладе в советскую литературу, о реальных прообразах липатовских героев. 10 июля на Тогурском стадионе развернется фестиваль народного самодеятельного творчества «Томская горница»: мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, выступления самодеятельных народных коллективов, чествование лучших людей села Тогур и награждение победителя конкурса участковых уполномоченных «Анискин года».

Завершится Липатовский фестиваль на колпашевском стадионе ДЮСШ им. Оксаны Рахматулиной большим концертом песен советских композиторов 70-х годов «Песни на Оби». В нем примут участие вокальные коллективы и солисты из районов Томской области, прозвучат хиты советской эстрады в исполнении известного гармониста Дмитрия Иващенко.

С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Виль Липатов известен своими произведениями, такими как «Сказания о директоре Прончатове», «И это все о нем», а также знаменитая повесть «Деревенский детектив». Писатель родился 10 апреля 1927 года в Чите. В 1939 году он вместе с матерью переехал в село Новокороткино Колпашевского района, а через три года — в расположенное недалеко село Тогур, где и окончил школу в 1944 году. После окончания Томского государственного педагогического института, будущий писатель жил и работал в Томске, Асине, Чите, Брянске и Москве. Он трудился в газетах «Красное знамя», «Причулымская правда», «Советская Россия», «Известия», «Правда» и «Литературной газете». В последние годы жизни Вилль Липатов занимал пост секретаря правления Союза писателей СССР.

В 2018 году в селе Тогур, где прошли детские и юношеские годы будущего писателя, открыт сквер Липатова с резным барельефом автора и фигурой участкового Анискина, выполненными из кедра местным мастером Анатолием Галайдой.

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