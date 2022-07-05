В Томске выпустили книгу рецептов «Общажного повара»

Томский Обзор / Фото: 5 июля 2022 // Фото: vk.com/tsufood

Две студентки филологического факультета выпустили книгу рецептов Виктора Воронцова — автора кулинарного паблика «Общажный повар». Об этом он сообщил в своей группе ВКонтакте.



Виктор учился в кулинарном колледже в Омске, работал в разных заведениях общепита, успел даже побыть шеф-поваром. Но потом разочаровался в профессии, решил поступить на механико-математический факультет Томского государственного университета и поселился в общежитии. Именно там Виктор снова почувствовал тягу к кулинарии и завел свой паблик ВКонтакте с простыми и вкусными рецептами.

Над выпуском книги работали студентки третьего курса филологического факультета ТГУ, учащиеся на направлении «Издательское дело». Они были знакомы с группой Воронцова давно.

«Как-то об „Общажном поваре“ написали в одном из пабликов ТГУ. Нам с Еленой была интересна тема кулинарии, хотелось попробовать издать кулинарную книгу. До этого мы не работали с таким жанром. Тема студенческих кулинарных книг непопулярна, их практически нет», — рассказывает одна из создательниц книги Ольга Белова.

Сам автор отмечает, что испытал противоречивые эмоции, когда узнал, что по его рецептам хотят издать книгу.

«Сначала я немного растерялся, потому что очень большое значение придаю соблюдению авторского права. Мне было некомфортно осознавать, что кто-то издаст книгу с моим материалом, а я буду иметь на это лишь опосредованное влияние. Но мне было очень лестно узнать, что мой паблик настолько интересен кому-то», — отметил Виктор Воронцов.

Ольга рассказывает, что работать с автором было приятно. Так как до этого Виктор не издавался, он мало представлял себе процесс создания книги. В этом плане девушкам было сложно, приходилось постоянно договариваться, но Виктор оказался очень понимающим человеком.

И издательницы, и автор не ожидали, что книга окажется настолько популярной и о ней заговорят.

«Мы очень довольны откликом на книгу. Вообще, мы думали, что все ограничится постом в „Общажном поваре“. Но пост оказался очень активным, собрал много комментариев, лайков и репостов. Потом в почти 40-тысячной группе ТГУ Вконтакте про нас написали. Это очень большая аудитория. Мы были приятно удивлены», — отметила Ольга Белова.

Автор рецептов отмечает, что был бы рад, если бы девушки решились на издание второго тома. В свою очередь издательницы говорят, что подумают над этим, когда накопится достаточное количество рецептов.

Книга рецептов «Общажного повара» была выпущена в электронном виде и распространяется бесплатно. Скачать ее можно здесь.

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