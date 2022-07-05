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Количество пассажиров поезда Томск — Новосибирск выросло более чем на четверть

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Во втором квартале 2022 года скорым поездом Томск — Новосибирск воспользовались 17,5 тыс. человек, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

При этом 56% проездных документов были оформлены через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» и с помощью сервиса «Яндекс Путешествия». Около 700 поездок совершили пассажиры в возрасте 10 — 17 лет со скидкой 50% в рамках действия летней акции. По ее условиям скидка предоставляется на проезд всех детей в возрасте 10 — 17 лет в период с 1 июня по 31 августа 2022 года на билеты для проезда в вагонах 2 и 3 классов.

Всего с начала года скорым поездом воспользовались более 30 тыс. пассажиров.

Скорый поезд №869/870 курсирует с 12 декабря 2021 года и набирает популярность среди жителей городов Томск, Новосибирск, Юрга, Тайга, Болотное, поселка городского типа Яшкино и Мошково. Поезд курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям. Время в пути составляет 4,5 часа. В состав поезда включены вагоны трех классов обслуживания.

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