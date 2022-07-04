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У Школы инженерного предпринимательства Томского политеха новый директор

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Новым исполняющим обязанности директора Школы инженерного предпринимательства Томского политехнического университета назначена доктор экономических наук Наталья Чистякова.

Как сообщает пресс-служба вуза, ранее эту должность занимал кандидат технических наук Александр Осадченко. Он покинул этот пост по собственному желанию.

Наталья Олеговна Чистякова родилась в 1980 году. В 2004–2008 годах училась в аспирантуре ТПУ по специальности «Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика». В 2009 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Мониторинг и оценка эффективности функционирования инфраструктуры инновационной системы региона». В 2013 году получила ученое звание доцента по кафедре менеджмента.

В 2021 году в СибГУ им. академика М.Ф. Решетнева (Красноярск) защитила докторскую диссертацию «Глобальная конкурентоспособность регионов Сибири на основе развития интеграционных процессов: вопросы теории и методологии». Была заведующей кафедры менеджмента Института социально-гуманитарных технологий ТПУ. С 2018 по 2022 год являлась координатором по образовательной деятельности Школы инженерного предпринимательства.

В 2020 году занесена в Галерею почета ТПУ.

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