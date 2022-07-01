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Легкоатлетки из Томской области привезли «золото» и «серебро» с чемпионата России

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Спортсменки из Томской области стали обладателями медалей первенства России по легкой атлетике среди девушек и юношей до 18 лет. Турнир проходил в Челябинске и собрал 850 спортсменов более чем из 60 регионов страны, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

По итогам соревнований северская спортсменка Екатерина Шмарина взяла «золото» в беге на дистанции 800 метров. Девушка является воспитанницей детско-юношеской спортивной школы «Лидер» и тренируется под руководством Натальи Венедиктовой.

В эстафете 4×400 метров команда Томской области заняла второе место. В составе спортивного квартета выступили северчанки Валерия Терентьева и Екатерина Шмарина, томички Ксения Фадеева и Ярослава Коток.

Соревнования можно считать одним из этапов подготовки к Спартакиаде учащихся России, которая пройдет в Челябинске с 21 по 24 июля.

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