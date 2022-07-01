Десятилетний мальчик попал под колеса «Газели» в Томске

Томский Обзор / Фото: 1 июля 2022 // Фото: vk.com/public_tomsk_police

Сегодня утром, 1 июля, в Томске под колеса автомобиля ГАЗ-2704 попал 10-летний мальчик, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 11.20 на ул. Ивановского, 9. По предварительным данным, в момент ДТП ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В результате произошедшего мальчик с травмами доставлен в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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