Десятилетний мальчик попал под колеса «Газели» в Томске
1 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: vk.com/public_tomsk_police
Сегодня утром, 1 июля, в Томске под колеса автомобиля ГАЗ-2704 попал 10-летний мальчик, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 11.20 на ул. Ивановского, 9. По предварительным данным, в момент ДТП ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости.
В результате произошедшего мальчик с травмами доставлен в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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