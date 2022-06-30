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Три томских вуза победили в конкурсе на создание инженерных школ

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Томский государственный университет, Томский политехнический университет и Томский университет систем управления и радиоэлектроники победили в конкурсе правительства и откроют на своей базе инженерные школы.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в ТГУ откроется инженерная школа «Пищевая промышленность, искусственный интеллект и цифровые технологии». Школа ТПУ будет называться «Ядерная энергетика и технологии, искусственный интеллект и цифровые технологии». ТУСУР откроет школу «Электроника, радиотехника и системы связи».

Предполагается, что средства на открытие инженерных школ будут выделены из федерального бюджета. К финансированию также будут привлечены индустриальные партнеры вузов.

Цель правительственного проекта «Передовые инженерные школы» — обеспечение экспортно ориентированных отраслей экономики высококвалифицированными кадрами. Всего в отборе участвовали 89 вузов.

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