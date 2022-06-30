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Дмитрий Галсан рассказал «Наследию» о монгольской каллиграфии, билингвальных книгах и Typomania в Бурятии

Томские новости, подкасты креативные индустрии томские локальная история идентичность бурятская диаспора Дмитрий Галсан рассказал «Наследию» о монгольской каллиграфии, билингвальных книгах и Typomania в Бурятии

Вышел седьмой эпизод подкаста «Наследие» независимого издательства «Макушин Медиа».

На этой неделе его гостем стал Дмитрий Галсан, дизайнер, книгоиздатель и организатор креативных мероприятий из Улан-Удэ.

Более 10 лет назад Дмитрий и его коллеги основали книгоиздательский проект «Буряад-Монгол Ном» — в нем выходят книги на русском и бурятском языке. Этой весной гость из Бурятии принял участие в фестивале "Книжная дюжина" в Томске, соорганизатором которого было «Макушин Медиа». Там и был записан разговор о том, как можно сохранять культуру через книжные проекты и как это происходит сегодня в Бурятии.

Новый выпуск "Наследия" посвящен тому, как выпускать билингвальные книги, возродить интерес к монгольской каллиграфии и использовать ее в оформлении книг, с какими проблемами сталкивается креативное сообщество в Бурятии и как устроен проект арт-резиденции «Баргуджин Токум» на Байкале.

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Напомним, подкаст «Наследие» был запущен в апреле 2022 года. Еженедельно его гостями становятся люди, которые реализуют проекты по сохранению исторического, культурного и архитектурного наследия или могут рассказать об интересных, неоднозначных и неочевидных сторонах этой деятельности. Предыдущие выпуски можно послушать здесь.

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