Пей морс. Как в Бурятии делают фестиваль иллюстрации и визуальной литературы

Томский Обзор / Фото: 7 февраля 2022 // Фото: instagram.com/bargtokumproject/

Продолжаем знакомить вас с интересными региональными практиками, которые можно брать на вооружение и в других городах.

В новом материале рассказываем о том, как развивают креативные индустрии соседи по региону и кто делает Бурятию центром притяжения творческой интеллигенции.

В декабря в Улан-Удэ открылась выставка фестиваля иллюстрации и визуальной литературы «Морс—УУ!», а в начале марта стартует основная программа. Мероприятие, традиционно проходящее в Москве, собрало участников из Бурятии, Монголии, Иркутской области и Забайкальского края и стало третьим крупным событием, объединяющим творческую интеллигенцию на площадке Центра креативных индустрий «Хэб—Хаб» в Улан-Удэ, центре столицы Бурятии.

Московский фестиваль для «своих»

«Вся наша деятельность крутится вокруг проектного офиса „Баргуджин токум“, — рассказывает один из организаторов Дмитрий Галсан. — И в этом смысле нас фестиваль „Морс“ — это очередная веха на пути к превращению Бурятии в точку притяжения творческой интеллигенции из разных крупных городов и развитых стран».

Проведению «Морс—УУ!» в Улан-Удэ предшествовала череда мероприятий, также связанных с дизайном и иллюстрацией. Первым стал фестиваль дизайна и каллиграфии «Типомания», впервые прошедший в Бурятии в 2018 году. С тех пор его организуют каждый год (за исключением 2020-го). «Типомания в Бурятии» выделяется собственной программой и упором на традиционное для региона искусство бурятской каллиграфии «монгол бэшэг». В рамках фестиваля общественники-активисты также наладили сотрудничество с представителями Центра венгерской культуры в Москве.

Позже они совместно провели на базе Центра креативных индустрий «Хэб—Хаб» Дни Венгрии в Бурятии, включая выставку «Иллюзия в графике и плакате» известного венгерского художника Иштвана Ороса, выставку детской книжной иллюстрации Венгрии в селе Баргузин, выставку печатного плаката «Учим венгерский» в поселке Усть-Баргузин, а также несколько киносеансов современного венгерского кино и дискуссию «Шандор Петефи в Бурятии: легенды и факты». Фото: предоставлено организаторами

Коллеги из Центра венгерской культуры в Москве (сегодня это уже Институт Листа — прим.ред.) познакомили бурятских общественников с директором московского фестиваля «Морс» Анной Чефрановой.

«Мы сразу списались с Анной и придумали историю, что московский МОРС на бурятской земле приобретает локальный акцент и становится проектом „Морс-УУ!“. Для местных слово „УУ“ означает „пей“. Но две буквы УУ — это также общепринятое сокращение названия Улан-Удэ», — уточнил Дмитрий Галсан.

По его словам, организаторов из Улан-Удэ московский фестиваль интересует в первую очередь как хороший повод для попытки понимания того, что сегодня происходит в бурятской иллюстрации.

«Для нас главной целью является не привоз московской экспозиции самой по себе, хотя она и составляет важную, неотъемлемую ее часть, но главный смысл нашей работы — результаты отбора бурятских иллюстраторов, — отметил Дмитрий Галсан. — Это первый конкурсный отбор, в котором мы сделали срез существующей иллюстраторской тусовки в регионе. Грубо говоря — сначала прошлись по количеству, а теперь пытаемся понять качество».

Любую активность, любую идею с привлечением внешних акторов, участники группы «Баргуджин Токум» стараются «локализовать», находя местных специалистов, готовых курировать это направление. Так в рамках «Морс—УУ!» куратором фестиваля стала известная в Бурятии иллюстраторка Саяна Хомонова, участница московского фестиваля «Морс», а в жюри первого конкурсного отбора, помимо самой Анны Чефрановой, вошли такие авторитеты бурятской художественной сцены, как Зорикто Доржиев и Александра Дугарова.

Волшебная Бурятия

Иллюстрация Елены Помиранской к сказке «Девочка Луна», присланная на конкурс Фото: instagram.com

В рамках фестиваля «Морс-УУ» и детской книжной серии «Волшебная Бурятия» (некоммерческий издательский проект «Буряад-Монгол Ном») также организован новый международный конкурс для иллюстраторов «Шэдитэ Буряад орон» («Волшебная Бурятия»). Его основная тема — литература региона. Участникам конкурса предлагают исследовать местные сказки, фольклор, эпос, романы, стихи или придумать собственный сюжет, который мог бы превратиться в захватывающую книгу.

Пришедшие на конкурс работы будут выставлены в Центре креативных индустрий «Хэб-Хаб». Кроме того, участники из шорт-листа смогут попасть на сателлитную выставку московского фестиваля «МОРС 2022». Итоги конкурса будут подведены в рамках фестиваля «Морс-УУ!» в начале марта 2022 года.

Восток и Запад

Локация при отеле «Баргуджин Токум» в поселке Усть-Баргузин на Байкале Фото: Идо Нямсурен, 2018

Активность бурятских общественников-активистов из «Хэб—Хаб» не ограничивается выставочной и конкурсной деятельностью.

«У нас есть и вторая локация — она находится на берегу Байкала. Это гостиница и кафе нашего старшего друга и партнера Баира Ринчиновича Будаева. Мы с ним подружились еще на „Типомании“ в 2018 году. На территории культурно-туристического комплекса в поселке Усть-Баргузин, помимо гостиницы, кафе и нескольких мастерских, располагается небольшой домик, который служит галереей. И это до недавнего времени было единственным местом, которое поддерживало все творческие инициативы и арт-активности на восточном берегу Байкала. С иркутской стороны они есть и были, а вот с восточной стороны — это был практически единственный проект. А сам хозяин и владелец принимает художников на пленэры с 2015 года. По программе арт-резиденции к Баиру Ринчиновичу приезжают художники, скульпторы, фотографы, резчики по дереву, а с нашей подачи — с 2018 года — еще и дизайнеры, каллиграфы. Он их принимает у себя в культурно-туристическом комплексе, возит по невероятно живописным маршрутам Байкала и Баргузинской долины, а они оставляют ему свои работы в благодарность за такую уникальную программу пребывания», — рассказал Дмитрий.

Одна из целей общественников-активистов — соединить условные Восток и Запад, Улан-Удэ и Усть-Баргузин, Улан-Удэ и Байкал микролокальным творческим мостом.

«И это происходит, потому что на каждое мероприятие у нас приезжают люди издалека и мы их обязательно везем туда — в Усть-Баргузин. Вот эта связка она и является такой заманчивой для наших гостей, спикеров и будущих друзей из далеких городов и стран», — рассказывает Дмитрий Галсан.

Активисты Центра креативных индустрий также создали собственный манифест, в рамках которого обещают создавать позитивные причины и благоприятные условия для развития человеческого капитала в регионе, формировать «столицу культурных событий Байкала» в Усть-Баргузине, знакомить с Бурятией и Байкалом творческих людей и людей науки со всего мира, и наоборот — Бурятию и Байкал с миром.

Мы — жители Бурятии и Сибири, выходцы из Бурятии, единомышленники, специалисты разных профессий, кто неравнодушен к развитию своего региона и страны. Наша идеология — сделать Россию привлекательной и актуальной в кругах творческих людей и ученых разных городов, регионов и стран, на примере Республики Бурятия. Наш регион сегодня — место силы непокоренной природы, но мы видим нашу территорию и местом развития ума. Сибирь по праву считается сосредоточием свободы и неформализма, а Бурятия всегда была местом познания глубин человеческого сознания, поэтому мы полагаем, что Бурятия может и должна стать местом интеллектуального и творческого поиска, местом принятия решений, местом духовного развития и цифрового детокса.

С полным текстом манифеста можно ознакомиться по ссылке.

Международный фестиваль книжной иллюстрации и визуальной литературы «МОРС» ежегодно проводится в Москве начиная с 2015 года. Мероприятие является площадкой, которая объединяет современных книжных иллюстраторов, художников, издателей, писателей и читателей.

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