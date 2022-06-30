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В Томской области до 4 июля введен режим повышенной готовности

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В Томской области введен режим повышенной готовности, в связи с ожидающимися дождями, ливнями, грозами, градом и шквалистым ветром.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, введенный режим будет действовать с сегодняшнего дня, 30 июня, до 4 июля. В этот период руководители служб и ведомств переходят на круглосуточное дежурство.

В случае непогоды областная комиссия по ЧС рекомендует не оставлять детей без присмотра, передвигаться на безопасном расстоянии от крыш зданий, балконов, рекламных конструкций и крупных деревьев, а в ветреную погоду – особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности.

Единый номер вызова экстренных служб — 112.

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