Менее 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 26 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 23 человек. 11 заболевших госпитализированы.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 132 493 случаев заболевания коронавирусом. 130 817 заболевших выздоровели. 858 скончались.



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