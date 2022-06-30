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Менее 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 26 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 23 человек. 11 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 132 493 случаев заболевания коронавирусом. 130 817 заболевших выздоровели. 858 скончались.

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