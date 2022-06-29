Завтра томичей ждут дожди, грозы и град

29 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Завтра, 30 июня, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные ливни, грозы, град. При грозах шквалистые порывы ветра 19-24 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении ЧС. Горожан просят соблюдать правила безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

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