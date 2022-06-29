18+
18+

Завтра томичей ждут дожди, грозы и град

Погода и природа, Стихия в Томске и области, Томские новости, прогноз погоды погода в Томске штормовое оперативное предупреждение сводк Завтра томичей ждут дожди, грозы и град

Завтра, 30 июня, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные ливни, грозы, град. При грозах шквалистые порывы ветра 19-24 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении ЧС. Горожан просят соблюдать правила безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томские пожарные спасли 3 человек из горящего дома в Тимирязево

8 июня 2022
Томские новости

«Газпром нефть», администрация Томской области и Томский политех договорились о совместном развитии геотермальной энергетики в регионе

17 июня 2022
Томские новости

По итогам 2021 года на соцсферу направлено 67,5% расходов областного бюджета

28 июня 2022
Томские новости

В Томской области выходцы из Центральной Азии и Закавказья заключали фиктивные браки, чтобы остаться в РФ

1 июня 2022
Томские новости

День экологии от «Газпромнефть-Востока» собрал неравнодушных к природе людей

16 июня 2022
Томские новости

Завтра в Томске официально откроется главный городской пляж

10 июня 2022
Томские новости

В Томске пройдет маркет авторских вещей

9 июня 2022
Томские новости

Менее 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

20 июня 2022
Томские новости

В Томском районе утонул подросток, пытавшийся переплыть озеро Боярское

22 июня 2022
Комментарии для сайта Cackle