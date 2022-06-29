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Томская область объявила аукцион на ремонт 18,5 км дороги на востоке региона за 820 млн рублей

Дороги, Томские новости, аукцион ремонт дороги восстановление Томская область объявила аукцион на ремонт 18,5 км дороги на востоке региона за 820 млн рублей

ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области» («Томскавтодор») объявило поиск подрядчика на ремонт 18,5 км трассы Первомайское — Белый Яр в Первомайском районе Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 819,9 млн рублей.

Согласно конкурсной документации, работы пройдут в два этапа. Ремонт дороги должен быть завершен к октябрю 2023 года.

Прием заявок для участия в торгах продлится до 8 июля. Аукцион будет проведен 12 июля.

Как сообщалось, в 2022 году Томская область планирует отремонтировать 240 км дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). В частности, будут отремонтированы участки трасс в девяти районах региона, в том числе, таких автодорог, как Томск- Мариинск, Томск- Каргала- Колпашево и других.

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