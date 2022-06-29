Томская область объявила аукцион на ремонт 18,5 км дороги на востоке региона за 820 млн рублей

29 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин, из архива издания

ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области» («Томскавтодор») объявило поиск подрядчика на ремонт 18,5 км трассы Первомайское — Белый Яр в Первомайском районе Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 819,9 млн рублей.

Согласно конкурсной документации, работы пройдут в два этапа. Ремонт дороги должен быть завершен к октябрю 2023 года.

Прием заявок для участия в торгах продлится до 8 июля. Аукцион будет проведен 12 июля.

Как сообщалось, в 2022 году Томская область планирует отремонтировать 240 км дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). В частности, будут отремонтированы участки трасс в девяти районах региона, в том числе, таких автодорог, как Томск- Мариинск, Томск- Каргала- Колпашево и других.

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