В Красноярске пройдет масштабный фестиваль этнической музыки и ремёсел

Томский Обзор / Фото: 29 июня 2022 // Фото: https://vk.com/mirsibiri

Томичей приглашают на международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири», который пройдет в поселке Шушенское Красноярского края. В течение четырех дней — с 7 по 10 июля — здесь развернется большой палаточный городок с несколькими концертными и тематическими площадками.

На главной сцене фестиваля выступят музыкальные хэдлайнеры «Отава Ё», Сергей Старостин и арт-квартет Тима Дорофеева, Zventa Sventana, Shiran, «Песняры», Uzoritsa и другие. Здесь же состоится и конкурс номинантов на этномузыкальную премию «МИРА».

На «Обрядовой поляне» гостей праздника ждут творческие мастер-классы, йога, танцы и народные игры. В «Беседке» преподаватели ВУЗов, деятели культуры и участники конкурса прочтут лекции о культуре разных народов, музыке, языке.

На еще одной площадке фестиваля — музее-заповеднике «Шушенское» — развернется выставка работ номинантов мастеровой премии «МИРА». Авторы сами презентуют произведения и расскажут о своем ремесле. А в Городе мастеров посетители фестиваля смогут купить изделия ручной работы, а также принять участие в тематических мастер-классах.

В «Этнодеревне» будут представлены традиционные жилища коренных народов Сибири, а также пройдут разнообразные тематические мастер-классы. Также под открытым небом развернется кинотеатр. Здесь можно будет посмотреть документальные фильмы, связанные с народной культурой и этнографией.

Дирекция «МИРа Сибири» организует для всех желающих проживание в палаточном городе, стоимость — 1500 рублей за все дни фестиваля. Здесь также будет работать Трапезная, на которой будет представлено около 20 точек питания русской, грузинской, казахской, вегетарианской и даже традиционной енисейской кухонь.

Вход на все концерты «МИРа Сибири» бесплатный.

Все подробности о программе фестиваля можно посмотреть по ссылке. Также организаторы собрали подробную инструкцию.

Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири» проводится в Красноярском краев с 2003 года. Ежегодно он собирает на своих площадках до ста различных этноколлективов и исполнителей из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В задачи фестиваля входит популяризация культурных традиций различных этнических групп. Программа включает в себя мастер-классы, лекции, обширную музыкальную программу. Традиционными площадками мероприятия стали «Фестивальная здравница», «Беседка», «Этнокиноклуб», «Этнодеревня», «Город мастеров».

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