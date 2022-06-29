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Три медведя повадились воровать конфеты с кладбища в Стрежевом

Происшествия, Томские новости, кладбище Стрежевой происшествия дикая природа звери Три медведя повадились воровать конфеты с кладбища в Стрежевом

Жители города Стрежевой на севере Томской области жалуются на медведицу с двумя медвежатами, которые наносят визиты на местное кладбище, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на представителя областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства Анатолия Истомина.

«Поступило сообщение от населения, в том числе от главы (города — прим. ред.) о том, что три медведя появляются на кладбище. Агрессии они не проявляли, но, по данным охотоведа, косолапые прорыли лаз под оградой кладбища и собирают конфеты и сладкое с могил», — сказал заместитель председателя комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов департамента.

По его данным, было принято решение об отстреле хищников.

«Три дня медведей искали, но нашли только следы. Тем не менее в данном районе ведется постоянный мониторинг», — отметил Истомин.

Он добавил, что, судя по обнаруженным следам, медвежатам уже более года — они уже считаются подростками, но по-прежнему живут с матерью.

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