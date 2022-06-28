Трое пострадали при столкновении ВАЗа и Chrysler в центре Томска

Томский Обзор / Фото: 28 июня 2022 // Фото: vk.com/public_tomsk_police

Накануне вечером, 27 июня, в Томске столкнулись ВАЗ 21053 и Chrysler PT Cruiser, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 22.50 на пл. Ленина, 4. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с иномаркой.

В результате ДТП 17-летняя девушка-пассажир ВАЗа, 23-летний водитель и 20-летняя девушка-пассажир Chrysler с травмами доставлены в медучреждение.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, кабинеты 102 и 103, телефон 8 (38-22) 79-46-93.

Фото: vk.com/public_tomsk_police

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