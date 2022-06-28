По итогам 2021 года на соцсферу направлено 67,5% расходов областного бюджета

28 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

На прошедшем сегодня, 28 июня, заседании Законодательной Думы Томской области депутаты в двух чтениях одобрили проект закона «Об исполнении областного бюджета за 2021 год».

Согласно документу, по итогам прошлого года бюджет региона исполнен с дефицитом в 4,4 млрд рублей. Доход областной казны составил более 86 млрд рублей, что составляет 93,8% от кассового плана. Прирост относительно 2020 года — 113,3%. На налоговые и неналоговые доходы приходится 55,6 млрд рублей, что на 122,8% большей, чем в 2020 году. Безвозмездные поступления составили около 31 млрд рублей — 99,4% к уровню предыдущего отчетного периода.

Расходы областного бюджета за 2021 год составили около 91 млрд рублей, что на более чем на 5% больше, чем в 2020 году. По данным на 1 января текущего года объем госдолга — более 48 млрд рублей (86,9% от собственных доходов бюджета, без учета безвозмездных поступлений).

Большая часть расходов областного бюджета традиционно была направлена на социально-культурную сферу — 67,5%. Кроме того, средства из региональной казны пошли на национальную экономику и охрану окружающей среды, межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований, общегосударственные вопросы, ЖКХ, обслуживание госдолга, безопасность и правоохранительную деятельность.

Кроме того, в 2021 году из областного бюджета было выделено около 7 млрд рублей на реализацию нацпроектов. Вместе со средствами федеральной казны на эти цели в регионе было направлено почти 15 млрд рублей.

«За прошлый годы мы увеличили доходы в областной бюджет на 13%. При этом, учитывая, что у нас достаточно серьезная остается долговая нагрузка, расходы увеличились только на 5% к уровню 2020 года, — рассказала спикер Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская. — В 2021 году мы работали в условиях пандемии и поэтому были вынуждены часть средств дополнительно направить на поддержку наших медучреждений и на приобретение препаратов».м

На прошедшем сегодня заседание депутаты также внесли изменения в закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», связанные с предоставлением кредитов для муниципальных образований из средств бюджета региона. Предполагается, что заемные средства могут быть направлены на возмещение средств, потраченных на погашение рыночных заимствований муниципалитетов. При этом ставка бюджетных кредитов составит 0,1%.

Таким образом в 2022 году муниципалитеты получат 1,3 млрд рублей. Большая часть придется на Томск — 1,2 млрд рублей, 89,5 млн рублей — Северску. Предполагается, что выдача бюджетных кредитов муниципальным образованиям позволит снизить риски рефинансирования муниципального долга, а также сократить расходы на обслуживание муниципального долга в период использования бюджетными кредитами.

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