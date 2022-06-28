У Красных казарм в Томске оборудуют бульвар

28 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Центр развития городской среды

В Томске продолжается обустройство пешеходного бульвара на ул. Северный городок по дизайн-проекту архитекторов Центра развития городской среды.

Сейчас здесь завершен демонтаж зеленых насаждений, согласованный с Ландшафтной комиссией города Томска. Специалисты начали установку новых бордюров и оборудовали траншею под главную дорожку.

«На следующих этапах ожидаем выкладку плитки и установку малых архитектурных форм. Для гармонии с окружающей застройкой мы будем использовать клинкерную брусчатку», — рассказывают представители центра.

Благоустройство пешеходного бульвара на улице Северный городок ведется по программе «Формирование комфортной городской среды». Здесь планируется оборудовать бульвар с зонами для тихого отдыха и разными видовыми точками на Красные казармы. Неотъемлемой частью благоустройства здесь станет озеленение. На бульваре планируется высадить плотными рядами кустарники, отделив проезжую часть от пешеходной зоны. Подробнее познакомиться с проектом можно по ссылке.

Напомним, строительство казарм на Иркутском тракте началось в 1912 году по проекту архитектора А.И. фон Гогена. Они были возведены как часть Северного военного городка Томского военного ведомства. В 2013 году комплекс зданий «Красные казармы» был внесен в федеральный реестр памятников, после чего здания получили правовой статус, запрещающий их снос. Кроме того, для ансамбля утвержден проект охранных зон.

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