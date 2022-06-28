18+
18+

В конце июня часть домов Ленинского районе останется без воды

ЖКХ, Томские новости, отключение воды остались без воды ЖКХ отключение томск новости интересное В конце июня часть домов Ленинского районе останется без воды

В Томске в связи с ремонтными работами жители части домов Ленинского района останутся без воды на весь день.

Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала», отключение продлится с 9.00 четверга, 30 июня, до 1.00 пятницы, 1 июля.

Без воды останутся дома, расположенные по адресам:

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают на мастер-классы преподавателя Московской школы кино Аси Гусевой

13 июня 2022
Томские новости

Томская область намерена субсидировать рейсы в Санкт-Петербург и Сочи

14 июня 2022
Томские новости

Иномарка въехала в стоящий на обочине грузовик на трассе Томск — Каргала — Колпашево

23 июня 2022
Томские новости

S7 приостановила проект лоукостера Сitrus

8 июня 2022
Томские новости

Вертодром «Томск Авиа» выкупил хранилище ГСМ «Промавиасервиса» в вахтовом поселке в Томской области за 400 млн рублей

3 июня 2022
Томские новости

В Томске появится ассамбляж, посвященный истории района Болота

30 мая 2022
Томские новости

Томские гиревики привезли две медали с чемпионата России

17 июня 2022
Томские новости

Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

14 июня 2022
Томские новости

Томичей приглашают на спектакль о страхах

20 июня 2022
Комментарии для сайта Cackle