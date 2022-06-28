В конце июня часть домов Ленинского районе останется без воды

В Томске в связи с ремонтными работами жители части домов Ленинского района останутся без воды на весь день.

Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала», отключение продлится с 9.00 четверга, 30 июня, до 1.00 пятницы, 1 июля.

Без воды останутся дома, расположенные по адресам:

пер. 1905 года, 5а, 5а/1, 5а стр. 2, 5а стр. 3, 6, 6 стр.1, 6 стр.3, 6а, 7, 8;

ул. Карла Маркса, 9, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15/1, 15а, 16, 16/а, 17, 17/1, 17/1 стр.1, 17а, 18, 18а, 19, 20, 20/2, 20а, 21, 22, 23, 23а, 25, 26, 27, 28, 29, 31;

пер. Кооперативный, 2, 2а, 3а, 4, 5, 8;

пр. Ленина, 100/1, 104;

ул. Набережная реки Томи, 19, 19а.

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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