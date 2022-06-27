Томичи привезли медали с этапа Кубка Сибири по трофи-рейдам

Томский Обзор / Фото: 27 июня 2022 // Фото: depms.ru

Спортсмены из Томской области стали обладателями медалей второго этапа Кубка Сибири по трофи-рейдам, который проходил в Новокузнецке.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в турнире приняли участие спортсмены из разных регионов. Томскую область на турнире представляли пять экипажей.

По итогам заездов в классе «ТР1» томские спортсмены заняли весь пьедестал: «золото» у Александра Шляхова и Максима Крутько. Серебряными призерами стали Егор Лысцов и Никита Марков, «бронзу» взяли Денис Далтов и Иван Цимбалюк.

Третий этап Кубка Сибири по трофи-рейдам пройдет с 19 по 21 августа в Алтайском крае, финал (четвертый этап) планируется провести в сентябре в Томской области.

Фото: depms.ru

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