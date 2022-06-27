В ночь на вторник томичей ждут грозы и ливни

27 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Иван Темерев, из архива издания

Ночью 28 июня в Томске и области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах ливни, местами град, шквалистые порывы ветра 18-23 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним. Горожан просят соблюдать правила безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

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