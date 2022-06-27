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В ночь на вторник томичей ждут грозы и ливни

Погода и природа, Стихия в Томске и области, Томские новости, погода ливень град ухудшение оперативное штормовое предупреждение катаклизм В ночь на вторник томичей ждут грозы и ливни

Ночью 28 июня в Томске и области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах ливни, местами град, шквалистые порывы ветра 18-23 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним. Горожан просят соблюдать правила безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

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