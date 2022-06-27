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В Томске состоялся гикфестиваль «Наш пикник»

Культура в Томске, Томские новости, Фото дня, фестиваль мероприятия день молодежи куда сходить фотоотчет В Томске состоялся гикфестиваль «Наш пикник»

Накануне, 26 июня, в Томске на нижней террасе Лагерного сада состоялся большой гик-фестиваль «Наш пикник».

Мероприятие прошло в рамках празднования Дня молодежи. На фестивале для томичей работали 16 площадок, где были представлены ярмарка гик-товаров, фудкорт, игротека, «киберспортивные движняки».

Также гостей мероприятия ждали различные мастер-классы, лекции, фримаркет и обмен книгами, комиксами и мангой, а также концерт с участием музыкантов Bolt Brothers, «Минус Три», Double D, Angie и DIMA.

Кроме того, в рамках фестиваля прошел открытый чемпионат по workout, соревнования BMX/SCOOT и турнир по баскетболу 3 на 3.

Фото: Серафима Кузина

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