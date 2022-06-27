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Томичей приглашают на юбилейный «Томский перекресток»

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В Томске на Семейкином острове с 26 по 28 августа пройдет юбилейный XX фестиваль «Томский перекресток». В программе — выступления известных томский авторов и исполнителей и не только, сообщают организаторы.

В мероприятии примут участие музыканты Константин Мыльцев, Сергей Гуреев, Алексей Пономаренко, Владимир Трубин, Ирина Абушаева, Юрий Миргородский.

Кроме того, на фестиваль приедут и музыканты из самого масштабного бардовского проекта «Песни нашего века», который был создан в 1998 году. Его участники, известные барды, поставили цель записать авторские песни, ставшие народным достоянием и, тем самым, популяризировать жанр.

«Наш фестиваль — существует с 2003 года, и это уже одна из „визитных карточек“ Томска, — говорит директор ДК „Томский перекресток“ Владимир Кондратьев. — Его любят и ждут не только томичи, но и исполнители бардовской песни из других регионов. Многие из них вспоминают великолепный вид на реку Томь и теплый радушный прием зрителей».

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