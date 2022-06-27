Сборная Томской области победила на чемпионате России по городошному спорту

Томский Обзор / Фото: 27 июня 2022 // Фото: depms.ru

Спортсменки из Томской области стали лучшими на прошедшем в Калуге чемпионате России по городошному спорту, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Состязания проходили с 19 по 29 июня и собрали команды из 16 регионов страны. По итогам проведенных игр томские спортсменки впервые завоевали золотые медали. По итогам турнира на высшую ступень пьедестала поднялась северчанка, мастер спорта России Алиса Шестакова. Она оставила позади сильнейших спортсменок из Нижегородской области и Москвы. Также Алиса Шестакова включена в состав сборной команды России и примет участие чемпионате мира, который пройдет в Ленинградской области в августе 2022 года.

В командных соревнованиях спортсменки из Томской области также завоевали золотые медали. Кроме того, Екатерина Фролова выполнила норматив мастера спорта России.

В состав нашей сборной вошли: Алиса Шестакова, Екатерина Фролова, Елизавета Смирнова и Дарья Чигарева. Девушки тренируются под руководством Владимира Синькова и Сергея Блохина.

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