Менее 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 28 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 33 человек. 11 заболевших госпитализированы.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 132 354 случаев заболевания коронавирусом. 130 707 заболевших выздоровели. 857 скончались.



Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор»

Тэги/темы: