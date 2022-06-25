Менее 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
25 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Fusion Medical Animation on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 28 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 33 человек. 11 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 132 354 случаев заболевания коронавирусом. 130 707 заболевших выздоровели. 857 скончались.
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